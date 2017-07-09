ABD Başkanı G20 kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili resmi Twitter hesabından açıklamalar yaptı.

G20 zirvesinin ABD için büyük bir başarı olduğunu söyleyen Trump, ABD'nin yaptığı birçok kötü ticaret anlaşmasının düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Bu anlaşmaların "bitirilecek" anlaşmalar olduğunun altını çizdi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ABD seçimlerine karışıp karışmadığına dair "iki kez" baskı yaptığını söyleyen Trump, Putin'in konuyu şiddetle reddettiğini söyledi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Suriye'de ateşkes konusunda anlaşma yaptıklarını söyleyen Trump, "Şimdi Rusya ile yapıcı bir şekilde çalışmaya başlamanın zamanı." şeklinde konuştu.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Putin ile beraber seçim hackerları ve diğer negatif şeyler hakkında Cyber Security ünitesi oluşturmak için konuştuklarını belirten ABD başkanı, "korunacağız ve güvende olacağız", şeklinde konuştu.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Cumhurbaşkanı Putin'le yaptığı toplantıda yaptırımların tartışıldığını belirten Trump, Ukrayna ve Suriye sorunları çözülene kadar hiçbir şey yapılmayacağının altını çizdi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

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