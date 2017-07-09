ABD Başkanı G20 kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili resmi Twitter hesabından açıklamalar yaptı.
G20 zirvesinin ABD için büyük bir başarı olduğunu söyleyen Trump, ABD'nin yaptığı birçok kötü ticaret anlaşmasının düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Bu anlaşmaların "bitirilecek" anlaşmalar olduğunun altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ABD seçimlerine karışıp karışmadığına dair "iki kez" baskı yaptığını söyleyen Trump, Putin'in konuyu şiddetle reddettiğini söyledi.
Suriye'de ateşkes konusunda anlaşma yaptıklarını söyleyen Trump, "Şimdi Rusya ile yapıcı bir şekilde çalışmaya başlamanın zamanı." şeklinde konuştu.
Putin ile beraber seçim hackerları ve diğer negatif şeyler hakkında Cyber Security ünitesi oluşturmak için konuştuklarını belirten ABD başkanı, "korunacağız ve güvende olacağız", şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Putin'le yaptığı toplantıda yaptırımların tartışıldığını belirten Trump, Ukrayna ve Suriye sorunları çözülene kadar hiçbir şey yapılmayacağının altını çizdi.
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Misafir 7 saat önceşimdi hindistanın yapacağı hamlede00
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Misafir 8 saat öncePutin şiddetle reddetmiş. Bir de karıştım deseydi.00
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Misafir 9 saat önceAbd ile Rusya anlaşması bize yaramaz00