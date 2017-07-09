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Trump: Şimdi Rusya ile çalışmaya başlamanın zamanı!

ABD Başkanı Donald Trump, G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili resmi Twitter adresinde açıklama yaptı. Açıklamada, "Şimdi Rusya ile yapıcı bir şekilde çalışmaya başlamanın zamanı" şeklinde konuştu

09 Temmuz 2017 Pazar, 16:33:25 Güncelleme: 16:42:07 HABERTURK.COM

ABD Başkanı G20 kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili resmi Twitter hesabından açıklamalar yaptı. 

G20 zirvesinin ABD için büyük bir başarı olduğunu söyleyen Trump, ABD'nin yaptığı birçok kötü ticaret anlaşmasının düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Bu anlaşmaların "bitirilecek" anlaşmalar olduğunun altını çizdi.  

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ABD seçimlerine karışıp karışmadığına dair "iki kez" baskı yaptığını söyleyen Trump, Putin'in konuyu şiddetle reddettiğini söyledi.  

Suriye'de ateşkes konusunda anlaşma yaptıklarını söyleyen Trump, "Şimdi Rusya ile yapıcı bir şekilde çalışmaya başlamanın zamanı." şeklinde konuştu. 

Putin ile beraber seçim hackerları ve diğer negatif şeyler hakkında Cyber Security ünitesi oluşturmak için konuştuklarını belirten ABD başkanı, "korunacağız ve güvende olacağız", şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Putin'le yaptığı toplantıda yaptırımların tartışıldığını belirten Trump, Ukrayna ve Suriye sorunları çözülene kadar hiçbir şey yapılmayacağının altını çizdi.  

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YORUMLAR 5
  • Misafir 7 saat önce
    şimdi hindistanın yapacağı hamlede
  • Misafir 8 saat önce
    Putin şiddetle reddetmiş. Bir de karıştım deseydi.
  • Misafir 9 saat önce
    Abd ile Rusya anlaşması bize yaramaz
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