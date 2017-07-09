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İran Parlamentosu, ABD'ye karşı toplandı

İran Parlamentosu, ABD'nin İran'ın füze savunma programındaki yeni yaptırımlarına karşı misilleme önlemleri almayı amaçlayan mevzuatı görüşmek için toplandı

09 Temmuz 2017 Pazar, 19:22:19 Güncelleme: 21:15:48 İHA

İHA'nın haberine göre; İran Parlamentosu, ABD'nin İran'ın füze savunma programındaki yeni yaptırımlarına karşı misilleme önlemleri almayı amaçlayan tasarıyı görüşmek için toplandı.

Tasarı, parlamentonun Araştırma Merkezi ve Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından hazırlandı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 8 dakika önce
    Şiisin eyvallah, ama birtek sana ve kuzey koreye helal olsun derim!!!!!
  • Misafir 4 saat önce
    Bitane daha olsa senin gibi ülke müslümanların sırtı yere gelmez
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