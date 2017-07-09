İHA'nın haberine göre; İran Parlamentosu, ABD'nin İran'ın füze savunma programındaki yeni yaptırımlarına karşı misilleme önlemleri almayı amaçlayan tasarıyı görüşmek için toplandı.
Tasarı, parlamentonun Araştırma Merkezi ve Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından hazırlandı.
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YORUMLAR 2
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Misafir 8 dakika önceŞiisin eyvallah, ama birtek sana ve kuzey koreye helal olsun derim!!!!!00
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Misafir 4 saat önceBitane daha olsa senin gibi ülke müslümanların sırtı yere gelmez00