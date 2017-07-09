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DÜNYA

Donald Trump'ın rüzgarla imtihanı

ABD Başkanı Donald Trump, rüzgar nedeniyle şapkası düşen korumasına yardım etmek istedi ama başarılı olamadı, o anlar kameralara böyle yansıdı

09 Temmuz 2017 Pazar, 20:23:56 Güncelleme: 21:36:02

Donald trump eşi Melania Trump ile birlikte Almanya ziyareti'nden döndü. Başkanlık uçağından indikten sonra, askeri helikoptere yöneldi.

Habertürk TV'nin haberine göre; helikopterin önüne geldiğinde korumalardan birinin şapkası, rüzgarın etkisiyle yere düştü. Bunun üzerine Trump önce alkışladı, sonra şapkayı yerden aldı, askerin başına yerleştirdi.

ABD Başkanı şapkayı bırakır bırakmaz rüzgar yeniden şiddetle esti. Şapka yeniden düştü. Trump da bir kez daha şapkayı almak istedi.

Ancak bu sefer kendisine eşlik eden askeri koruması devreye girdi. Şapkayı yerden alarak elinde tuttu, Trump'ı selamlayarak uçağa bindirdi.

 

 

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2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 4 saat önce
    Adam doğal, kasmıyor,
  • Misafir 5 saat önce
    Komik adam Jerry Lewis gibi bir adam Amerika'ya yakışmayan baskan
Kalan karakter : 2000
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