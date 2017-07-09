Donald trump eşi Melania Trump ile birlikte Almanya ziyareti'nden döndü. Başkanlık uçağından indikten sonra, askeri helikoptere yöneldi.

Habertürk TV'nin haberine göre; helikopterin önüne geldiğinde korumalardan birinin şapkası, rüzgarın etkisiyle yere düştü. Bunun üzerine Trump önce alkışladı, sonra şapkayı yerden aldı, askerin başına yerleştirdi.

ABD Başkanı şapkayı bırakır bırakmaz rüzgar yeniden şiddetle esti. Şapka yeniden düştü. Trump da bir kez daha şapkayı almak istedi.

Ancak bu sefer kendisine eşlik eden askeri koruması devreye girdi. Şapkayı yerden alarak elinde tuttu, Trump'ı selamlayarak uçağa bindirdi.