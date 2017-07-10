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DÜNYA

Avusturya Nihat Zeybekci'nin ülkeye girişini yasakladı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 08:40:17 Güncelleme: 10:48:04 Reuters

Avusturya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz yıl dönümü anma etkinlikleri için ülkeye giriş yapmasına izin vermeyeceğini belirtti. Reuters haber ajansının belirttiğine göre, açıklama Avusturya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından ORF Radyosu'nda dile getirildi.

Dışişleri sözcüsü, Bakan Sebastian Kurz'un bilgisi dahilinde, Nihat Zeybekci'nin hem 15 Temmuz anma etkinliğine katılımının hem de ülkeye girişinin yasaklandığını doğruladı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, karara gerekçe olarak etkinliğin "çok büyük" olmasını ve "Avusturya kamu düzeni ve güvenliğini tehlikeye atmasını" gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde de Hollanda hükümeti yetkilileri, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Salı günü Apeldoorn kentinde yapılacak toplantıya katılmasını "arzu etmediğini" açıklamıştı.

 

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YORUMLAR 74
  • Misafir 1 saat önce
    Butun Turkler ulkenize geri donun!
  • Misafir 3 saat önce
    Sınırları açmamamız icin hiç bir sebep yok. Dusmanca davranışlar karşılık verilmeli.
  • Misafir 5 saat önce
    Ayni karşılığı verin dik durun
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