Avusturya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz yıl dönümü anma etkinlikleri için ülkeye giriş yapmasına izin vermeyeceğini belirtti. Reuters haber ajansının belirttiğine göre, açıklama Avusturya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından ORF Radyosu'nda dile getirildi.

Dışişleri sözcüsü, Bakan Sebastian Kurz'un bilgisi dahilinde, Nihat Zeybekci'nin hem 15 Temmuz anma etkinliğine katılımının hem de ülkeye girişinin yasaklandığını doğruladı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, karara gerekçe olarak etkinliğin "çok büyük" olmasını ve "Avusturya kamu düzeni ve güvenliğini tehlikeye atmasını" gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde de Hollanda hükümeti yetkilileri, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Salı günü Apeldoorn kentinde yapılacak toplantıya katılmasını "arzu etmediğini" açıklamıştı.