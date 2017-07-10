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DÜNYA

Trump, 'Rusya'yla ortak siber güvenlik biriminden' çark etti

G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile ortak siber güvenlik birimi konusunda anlaşan Trump, daha sonra bu fikrinden vazgeçti

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:40:01 Güncelleme: 10:18:46 HABERTURK.COM

Hamburg'da düzenlenen G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşme sonrasında yaptığı açıklamalarda ABD ile ortak bir siber güvenlik birimi kurmak üzere anlaştıklarını söylemişti.

Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla, yeni kurulacak siber güvenlik biriminden bahsetmiş, bunun seçim güvenliklerini ve birçok negatif durumu değiştirebileceğini söylemişti. Ancak gelen tepkiler sonrasında Trump, bu düşüncesinden vazgeçti.

ABD'deki Cumhuriyetçilerin yoğun tepki gösterdiği Rusya ile ortak siber güvenlik birimi kurulması konusunda bir tweet daha atan ABD Başkanı Trump, "Başkan Putin ve benim, siber güvenlik birimi hakkında tartışmamız bunun gerçekleşebileceğini düşündüğüm anlamına gelmiyor. Ancak (Suriye'nin güneyindeki) ateşkes gerçekleşebilir ve gerçekleşti!" ifadelerini kullandı.

ABD'de Donald Trump başkan seçildikten kısa bir süre sonra istihbarat örgütleri ortak bir rapor hazırlayarak Rusya'nın siber yollarla seçimlere müdahale ettiğini öne sürmüştü. Rusya iddiaları kesin bir dille reddederken, Trump ise konunun kendisine karşı yürütülen cadı avının bir parçası olduğunu söylüyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 5 dakika önce
    Amerikalılara güvenilmez zaten, hep yalan söylüyor, ikiyüzlü davranıyorlar!
  • Misafir 1 saat önce
    amerikan dönekliğidir bunun adı çok normal
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