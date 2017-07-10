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Londra'da yangın paniği! Turistik pazarda yangın çıktı

Londra'nın merkezindeki turistik Camden Pazarı'nda sabaha karşı büyük bir yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı bulunmuyor

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:57:40 Güncelleme: 10:49:58 İHA

İngiltere'nin başkeni Londra'nın merkezinde bulunan ünlü turistik pazar Camden Lock Market'te bulunan binalardan birinde dün akşam saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi.  

Görgü tanıkları yangının alevlerinin gökyüzüne kadar yükseldiğini bildirdi. 

Gece yarısından önce yapılan ilk acil durum çağrısı sonrasında Londra İtfaiyesi olay yerine 8 itfaiye aracı ve 60 itfaiyeciyi bölgeye gönderdi. Kısa süre sonra olay yerindeki araç sayısı 10'a, itfaiyeci sayısı da 70'e çıkarıldı. 

Yangının nedeni henüz netlik kazanmış değil. 

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