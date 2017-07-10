Başkent Paris'teki aşırı yağışlar nedeniyle dün gece sular altında kalan 20'den fazla metro durağı kapatıldı.

Yerel saatte 21.00 ile 23.00 arası kısa sürede yağan şiddetli yağmur ve fırtına metro duraklarını sular altında bıraktı.

Yağmurdan dolayı itfaiyenin kısa sürede bin 700'den fazla yardım çağrısı aldığı öğrenildi. İtfaiyenin 37 ayrı noktada su boşaltma çalışması yaptığı bildirildi. Paris'in özellikle 13. ve 15. bölgelerinin etkilendiği açıklandı.



Paris İtfaiyesi, sosyal medya hesabından acil numaraların sadece acil durumlarda aranması uyarısını yaptı. Öte yandan, can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

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