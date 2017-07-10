ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'in, seçim kampanyası döneminde Hillary Clinton'a zarar verebilecek bazı bilgilere sahip olduğunu vadeden Rus hükümetiyle bağlantıları olan bir hukukçuyla buluştuğu iddia edildi.

New York Times'ın haberine göre Donald Trump Jr'ın, kendisine Clinton ile ilgili bilgi vereceğini iddia eden Rus hukukçu Natalia Veselnitskaya ile görüştüğü fakat Vaselnitskaya'nın başkan adayı Hillary Clinton hakkında işe yarar bir bilgi vermediği belirtildi.

Toplantıya, Trump'ın damadı Jared Kushner ve kampanya başkanı Paul J Manafort'un da katıldığı belirtilirken Vaselnitskaya ile yapılan görüşmenin Kremlin ile bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Federal Polis Bürosu (FBI) ve ABD Kongresi de Trump ve ona yardım edenlerin seçim dönemine hile karıştırıp karıştırmadığı üzerine araştırmalarını sürdürüyor.

9 Haziran 2016'da yani Trump'ın Cumhuriyetçi adaylığını güvence altına almasından iki hafta sonra New York'ta Trump Tower'da gerçekleştirildiği iddia edilen görüşme, bir Rus vatandaşı ile Trump'ın yakın çevresinden bir kişinin yaptığı onaylanmış ilk özel toplantı olduğu belirtildi.

Trump Jr