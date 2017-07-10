ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
iran
DÜNYA

İran'dan ABD ve Rusya'ya Astana mesajı!

İran Dışişleri Sözcüsü, ABD ile Rusya'nın Suriye'nin güneyinde uygulamaya başladığı ateşkesin Astana'da görüşülen çatışmasızlık bölgelerine genişletilmesi durumunda başarılı olabileceğini söyledi

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:10:56 Güncelleme: 12:12:25 HABERTURK.COM

ABD ile Rusya'nın, Suriye'nin güneybatısından uygulanması için anlaşmaya vardığı ateşkesle ilgili İran'dan ilk yorum geldi.

İran Dışişleri Sözcüsü Bahram Kasemi yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşması eğer Astana görüşmelerinde konuştuğumuz alanlara da genişletilirse verimli olabilir" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin tüm Suriye'ye yayılması gerektiğini savunan Kasemi,"İran, Suriye'nin egemenliğini ve güvenliğini savunuyor. Sahadaki gerçekleri hesaba katmayan hiçbir anlaşma başarılı olamaz." ifadelerini kullandı.

ABD ile Rusya, devlet başkanları Trump ve Putin'in Hamburg'daki G20 zirvesinde görüşmelerinin ardından Suriye'nin güneybatısında ateşkes ilan edilmesi ve bir çatışmasızlık bölgesi kurulması konusunda anlaşmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER