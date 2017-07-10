İran'dan ABD ve Rusya'ya Astana mesajı!

ABD ile Rusya'nın, Suriye'nin güneybatısından uygulanması için anlaşmaya vardığı ateşkesle ilgili İran'dan ilk yorum geldi.

İran Dışişleri Sözcüsü Bahram Kasemi yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşması eğer Astana görüşmelerinde konuştuğumuz alanlara da genişletilirse verimli olabilir" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin tüm Suriye'ye yayılması gerektiğini savunan Kasemi,"İran, Suriye'nin egemenliğini ve güvenliğini savunuyor. Sahadaki gerçekleri hesaba katmayan hiçbir anlaşma başarılı olamaz." ifadelerini kullandı.

ABD ile Rusya, devlet başkanları Trump ve Putin'in Hamburg'daki G20 zirvesinde görüşmelerinin ardından Suriye'nin güneybatısında ateşkes ilan edilmesi ve bir çatışmasızlık bölgesi kurulması konusunda anlaşmıştı.