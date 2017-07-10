Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz yıl dönümü anma etkinlikleri için ülkeye giriş yapmasına izin vermeyeceğini belirten Avusturya'nın kararına ilişkin Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etkinlik için Avusturya'dan talebimiz olmadı. Halkımızla biraraya gelmek için izin istemeyiz" denildi.

Ekonomi Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bugün sabah saatlerinde bazı yerli ve yabancı basın kuruluşlarında Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz 2017 tarihinde Avusturya'da yapılacak bir etkinlik için Avusturya'ya girişine izin verilmediği yönünde haberler yer aldığı görülmüştür. Basına konu olduğu şekliyle Sayın Zeybekci veya Bakanlığımız tarafından Avusturya'da 15 Temmuz 2017 tarihinde herhangi bir etkinlik düzenlemesi talebi olmamıştır.

Öte yandan, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin Avusturya ile Ticari ve Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Avusturya Dışişleri ve Ekonomik İşler Bakanları ile yakın gelecekte görüşmeler gerçekleştirilmesi yönünde programımız olmakla birlikte, bu konu muhataplarımız nezdinde talep haline dönüştürülmemiştir. Karşılıklı görüşme talep edilmesi halinde ise bunun sorun teşkil edeceği, en basit nezaket kuralları gereğince akla dahi gelmemektedir. Diğer taraftan, Sayın Bakanımızın Avusturya veya dünyanın herhangi bir yerindeki vatandaşlarımızla bir araya gelmesi için kimseden izin alması gibi bir durum da asla söz konusu değildir."

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: İBRET VERİCİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan da Avusturya'nın kararına tepki geldi. Yapılan açıklamada, "Avusturya demokratik değerleri savunmada samimi değil. Avusturya'nın ziyareti engelleme tavrı ibret verici" denildi.