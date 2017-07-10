Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te düzenlenen Halk oyunları festivaline Türkiye adına katılan Yeditepe Folklor Eğitim Merkezi üyelerinin katıldığı kortej yürüyüşü sırasında, taşıdıkları Türk bayrağına saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te 09 Temmuz 2017'de meydana geldi.





Zagrep'te düzenlenen halk oyunları festivaline katılan Yeditepe Folklor Eğitim Merkezi üyeleri, katılımcıların kendi ülke bayrakları ve oyun kostümleri ile yer aldığı kortejde ilerlerken, ırkçı saldırıya uğradı.

Duyarlı bir vatandaşın Haberturk.com'a gönderdiği görüntülerde, Hırvat olduğu öğrenilen bir kişi, korteje sızarak, Türk bayrağına saldırdı. Türk bayrağını taşıyan Yeditepe Folklor Eğitim Merkezi üyesi ise, ırkçı Hırvat saldırganın elinden bayrağı almayı başardı.

Kısa süreli bir arbedenin ardından olaya müdahale edilirken, Türk folklor ekibi konsolosluk ve ardından karakola götürülerek ifadeleri alındı.

Zagrep Belediye Başkanı ise yaşananlardan dolayı, Yeditepe Folklor Eğitim Merkezi üyelerinin kaldığı otele giderek üyelerden özür diledi.

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