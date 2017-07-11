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ABD'de askeri uçak düştü! Çok sayıda ölü var

ABD'nin Mississippi eyaletindeki kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı

11 Temmuz 2017 Salı, 09:04:58 Güncelleme: 09:29:27 AA

ABD'nin Mississippi eyaletinde deniz piyadelerine ait olduğu belirtilen askeri bir nakliye uçağının düşmesi sonucu 16 kişi öldü.

Mississippi'nin Delta bölgesindeki kazayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Leflore Şerifi Ricky Banks, C-130 tipi bir askeri nakliye uçağının Jackson'ın 135 kilometre kuzeyinde düştüğünü bildirdi.

Leflore idari bölgesi Acil Durum Müdürü Fred Randle ise uçağın düştüğü bölgede 16 cesede ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı Direktörü Lee Smithson da yerel medyaya yaptığı açıklamada, uçağın Jackson'ın kuzeyinde Leflore-Sunflower idari bölgesi sınırında yoğun çalılık ve bitki örtüsü kaplı bir alanda düştüğünü ifade etti.

Deniz piyadelerinin daha çok yakıt ve malzeme taşımak için kullandığı C-130 tipi uçaklar, Soğuk Savaş dönemi C-130 Herküllerin farklı bir türü olarak pervaneli ve 4 motorlu üretiliyor.

  • abd
  • ABD uçak kazası
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YORUMLAR 10
  • Misafir 50 dakika önce
    demekki bizim askeri helikopterde sabotaj varmış Allâh c.c tuzak kuranlarin en hayirlisi ilahi adalet
  • Misafir 1 saat önce
    zaten amerikanin 1 tane ucagi vardi ya hemen cokus basladi yani
  • Misafir 1 saat önce
    dikkatli gözler görüyor nedense her olay Louisiana, Ferguson, New Orleans yani Fransız bölgesinde oluyor. tam da İngiltere veya Fransa'da gerçekleşen bir olay sonrasında.
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