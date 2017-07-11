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F-35
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Demokrat vekilden Türkiye karşıtı tasarı

ABD Temsilciler Meclisi’nde bir Demokrat vekil hazırladığı önergeyle Türkiye’ye satılacak F-35 savaş jetlerinin sayısına kısıtlama getirilmesini istedi

11 Temmuz 2017 Salı, 10:28:21 Güncelleme: 10:37:43

Rhode Island Eyaleti’nin Demokrat Temsilcisi David Cicilline Kongre’de görüşülmekte olan savunma bütçesi yasasında bir düzeltme eki koymak için harekete geçti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre öneri Kongre’de gerekli desteği bulur ve yasalaşırsa, Türkiye’ye verilecek F-35’lerin sayısı kısıtlanabilir. Tasarıda sınırlamanın getirilmesinin koşulu olarak Washington’daki Türk Elçiliği önünde yaşanan kavgayla ilgili soruşturma gösteriliyor.

Tasarının metninde “kavgaya karışanlar hakkında Türkiye’nin adli işlem ve ABD ile işbirliğini reddettiğinin Başkan Donald Trump tarafından teyit edilmesi halinde F-15 satışının sınırlandırılması” şartı bulunuyor.  

Tasarının gündeme alınıp alınmayacağının çarşamba günü Temsilciler Meclisi’nde ilgili komitede yapılacak oylamayla netleşmesi bekleniyor.  

  • F-35
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