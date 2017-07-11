Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'yla sınırı bulunan Litvanya'ya Patriot uzun menzilli hava savunma füze bataryaları yerleştirdi. NATO'nun savaş tatbikatında kullanılacağı belirtilen bataryalar, ilk kez Baltık bölgesine gönderiliyor.

Litvanya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Patriot bataryaları tatbikatın sona ereceği 22 Temmuz'da kaldırılacak.

NATO'nun savaş tatbikatı, Rusya ve Belarus'un bölgede yapacağı geniş çaplı tatbikattan hemen önce yapılacak. NATO yetkilileri, Rusya ve Belarus'un, Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya sınırlarına tatbikat nedeniyle 100 bin asker getirebileceğine inanıyor. Bu aynı zamanda 2013'ten bu yana yapılan en büyük Rus manevralarından biri olarak görülüyor.

Litvanya, Letonya ve Estonya, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakından sonra kısa mesafe hava savunma sistemleri nedeniyle, hava savunmasında zaaf yaşadıklarını açıklamıştı. Kırım'ın ilhakından sonra bölgede artan tansiyon nedeniyle, 1000 kadar NATO askeri Baltık bölgesine yerleştirilmişti.

Patriot füzelerinin önemine dikkat çeken Litvanya Savunma Bakanı Raimondas Karoblis, "Patriotların konuşlandırılması artık bu tarz hareketlerin bölgede tabu olmaktan çıktığını gösteriyor. Füzeler, nerede ihtiyaç duyuluyorsa oraya taşınabilir. Hava savunması, savunmamızdaki gediklerden birisi ve bunu müttefiklerimizden yardım almadan çözemeyiz." ifadelerini kullandı.

NATO üyesi ülkelerden Polonya da geçtiğimiz günlerde ABD ile Patriot füzeleri için anlaşma sağladığını açıklamıştı. Polonya'nın yıl sonuna kadar 7.6 milyar dolar karşılığında 8 adet patriot füze sistemi satın alması bekleniyor.