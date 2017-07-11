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DÜNYA

Clinton'ın kızından Trump’a yanıt: Yoksa siz ülkeyi mi satıyorsunuz?

G20 zirvesinde koltuğuna kızı Ivanka'nın oturmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, Clinton'ın kızı bunu yapsa medyanın 'Chelsea Başkan' yazardı açıklamasına Chelsea Clinton'dan sert bir yanıt geldi

11 Temmuz 2017 Salı, 12:00:34 Güncelleme: 12:11:26 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 zirvesi sırasında koltuğuna kızı Ivanka Trump'ın oturması konusu ABD basınında gündemden düşmüyor.   

Basında Trump'a ağır eleştiriler yöneltilirken Donald Trump ise konuyla ilgili Clinton çiftinin kızı Chelsea'ye atıfta bulunarak resmi Twitter adresinde "Chelsea Clinton, annesi ülkeyi satarken annesinin koltuğuna oturması istense ‘Yalancı medya’, CHELSEA BAŞKAN diye yazar" yazdı. 

Bunun üzerine konuyla ilgili Chelsea Clinton'dan çok sert bir cevap geldi. Chelsea Clinton, "Günaydın Sayın Başkan. Asla annem ya da babam benden böyle bir şey istemezdi. Siz ülkeyi mi satıyorsunuz? Umarım öyle değildir." şeklinde konuşarak Donald Trump'a cevap verdi. 

  • Trump Clinton
  • Trump Chelsea clinton
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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    COK FENA KAPAK OLMUS
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