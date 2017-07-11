ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 zirvesi sırasında koltuğuna kızı Ivanka Trump'ın oturması konusu ABD basınında gündemden düşmüyor.

Basında Trump'a ağır eleştiriler yöneltilirken Donald Trump ise konuyla ilgili Clinton çiftinin kızı Chelsea'ye atıfta bulunarak resmi Twitter adresinde "Chelsea Clinton, annesi ülkeyi satarken annesinin koltuğuna oturması istense ‘Yalancı medya’, CHELSEA BAŞKAN diye yazar" yazdı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

Bunun üzerine konuyla ilgili Chelsea Clinton'dan çok sert bir cevap geldi. Chelsea Clinton, "Günaydın Sayın Başkan. Asla annem ya da babam benden böyle bir şey istemezdi. Siz ülkeyi mi satıyorsunuz? Umarım öyle değildir." şeklinde konuşarak Donald Trump'a cevap verdi.

— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) July 10, 2017

Trump Clinton

Trump Chelsea clinton