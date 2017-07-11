Belçika'nın Müslüman kadınların yüzünü tamamen kapayan peçe takmasını yasaklayan burka yasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından onaylandı.

Daily Telegraph'ın haberine göre, Belçika'da Müslüman kadınların peçeyle yüzünü tamamen kapaması hakkında burka yasağını öngören iki dava üzerinde duruluyordu.

Strazburg'da bulunan Yüksek Mahkeme, Belçika'da 2011 yılında yürürlüğe giren, kamusal alanda yüzün tamamen kapatılmasını yasaklayan yasaya karşı iki Belçikalı ve bir Fas kökenli vatandaşın açtığı davayı karara bağladı.

Başvuruyu yapan üç Müslüman kadının kişisel özgürlükler, dini inanç ve yaşam biçimi gerekçeleriyle yasaya ve uygulamaya karşı çıktıkları belirtilen kararda, yüzün tamamen kapatılmasını yasaklayan yasanın sadece belli bir kesimi değil herkesi kapsadığı ve bu noktada objektif ve orantılı olduğu kaydedildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ise burka yasağı karanının toplumsal bütünlüğü garanti altına almak için alındığını belirtirken "Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması" ve "demokratik bir toplumda gerekli" açıklamalarında bulundu.

Mahkeme 2014 yılında, Fransa'da yaşayan Pakistan kökenli bir kadının burka yasağı nedeniyle yaptığı başvuruyu reddetmişti.

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