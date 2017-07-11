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Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulununca yetkililer harekete geçti

11 Temmuz 2017 Salı, 22:45:56 Güncelleme: 12 Temmuz 2017 Çarşamba, 00:04:19 HABERTURK.COM

Almanya'nın Neuss kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

7000 insan evinden çıkmak zorunda kaldı 23:00'a kadar evlere giriş yasaklandı. Bu saatin uzatılabileceği de gelen bilgiler arasında.

Patlama tehlikesi olduğu gerekçesiyle uyarı anonsu yapıldı. Yetkililer herkesin evlerine girmesini, mümkünse zemin katlarda durmasını pencerelerini kapatmasını istedi. Yerel saatle 22.00'da kapanması gereken alışveriş merkezi 20.30'da kapatıldı.

Haberturk.com WhatsApp hattına okuyucumuz Mustafa Yıldız'ın gönderdiği videoları yayınlıyoruz.



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