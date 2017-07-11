Almanya'nın Neuss kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.



7000 insan evinden çıkmak zorunda kaldı 23:00'a kadar evlere giriş yasaklandı. Bu saatin uzatılabileceği de gelen bilgiler arasında.



Patlama tehlikesi olduğu gerekçesiyle uyarı anonsu yapıldı. Yetkililer herkesin evlerine girmesini, mümkünse zemin katlarda durmasını pencerelerini kapatmasını istedi. Yerel saatle 22.00'da kapanması gereken alışveriş merkezi 20.30'da kapatıldı.

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