DANİMARKA hükümeti, 20 yaşındaki Afgan Rohullah Arabzadeh’in bir süre önce yaptığı sığınma başvurusunu reddetti. Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre Arabzadeh’i sınırdışı etmek için kaldığı başkent Kopenhag’daki mülteci kampından alan polis, genç mülteciyi THY’nin İstanbul uçağına bindirmek için yola çıktı. Haberi duyan ve sosyal medyada organize olan bir grup, soluğu Kopenhag Havalimanı’nda aldı. Kendilerine “Rohullah’ın dostları” adını veren kalabalık, uçağa binecek yolculara uçakta sınırdışı edilen bir gencin bulunacağı ve isterlerse bunu engelleyebileceklerini belirten Danca ve Türkçe bildiriler dağıttı.

‘YERLERİNİZE OTURMAYIN’

Bildiride yolcuların biniş tamamlandıktan sonra yerlerine oturmadan ayakta bekleyebilecekleri, kemerlerini bağlamayı reddedebilecekleri hatırlatıldı, “Sığınmacı genç uçaktan çıkarılınca yerlerinize oturabileceğinizi kabin personeline bildirebilirsiniz” denildi. Bu gelişmeler üzerine THY uçağının pilotunun, uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebileceği gerekçesiyle uçağa almadığı Afgan gencin sınırdışı edilmesi de en azından bir süreliğine engellenmiş oldu.

Türk Hava Yolları

Rohullah Arabzadeh