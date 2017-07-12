Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Al Thani ile Ankara’daki görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Reuters'in haberine göre Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 15 Temmuz etkinliğine katılmasına izin verilmemesi sonrasında bu ay içerisinde Avusturya'ya gideceğini açıkladı.

Avusturya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin 15 Temmuz yıl dönümü anma etkinlikleri için ülkeye giriş yapmasına izin vermeyeceğini ve karara gerekçe olarak etkinliğin "çok büyük" olmasını ve "Avusturya kamu düzeni ve güvenliğini tehlikeye atmasını" göstermişti.

Bunun üzerine de Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etkinlik için Avusturya'dan talebimiz olmadı. Halkımızla biraraya gelmek için izin istemeyiz" denilmişti.

TÜRKİYE'DEN KATAR'A YARDIM SEVKİYATI

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye'nin geçtiğimiz ay çıkan Körfez Krizi sonrasında Katar'a 197 kargo uçağı, 16 kamyon ve bir gemi gönderdiklerini ve Körfez Krizi'ne rağmen Doha'nın deniz ve kara ticaretinin aksatılmadan devam ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, terörizmi desteklediği gerekçesiyle Katar'la ekonomik ve diplomatik ilişkileri kesmişti.

Zeybekçi Avusturya

Nihat Zeybekçi

Nihat Zeybekçi Avusturya