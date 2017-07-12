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Çipras, Kıbrıs
DÜNYA

Çipras'tan Türkiye'ye Kıbrıs suçlaması

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İsviçre'de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çipras, Türkiye'nin sorunun kapsamlı bir çözüme kavuşmasına yanaşmadığını söyledi

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:28:21 Güncelleme: 12:46:33 HABERTURK.COM

Kıbrıs ile ilgili düzenlenen toplantıda genel kurula konuşan Çipras, Yunanistan'ın Kıbrıs meselesinde adil ve uygulanabilir bir çözüm aradığını ancak Türkiye'nin adadaki birliklerin bulunması konusunda ısrar ederek sorunun kapsamlı bir çözümü kavuşmasına yanaşmadığını söyledi. 

Çipras, Kıbrıs sorununa Kıbrıs vatandaşlarının yararı için adil ve uygulanabilir bir çözüm getirilmesi amacıyla Yunanistan'ın niyetini yineleyerek Türk askerlerinin adayı terk etmesi ve Türkiye'nin müdahale haklarının ve teminat sistemi kaldırılması gerektiğini söyledi. 

Çipras, "Garantörlerin ve işgal birliklerinin adada tutulması, her gün uzlaşma ve barış için her türlü çabayı zayıflatacaktır" dedi.

Yunanistan Başbakan Çipras, Kıbrıs çevresinde tek taraflı doğalgaz arama çalışmalarına başlayan Rum kesimini de savundu.

Çipras gaz yataklarının işletmesinin Kıbrıs Rum kesiminin egemenlik hakkı olduğunu iddia etti.  

  • Çipras Türkiye
  • Çipras Kıbrıs
  • Kıbrıs görüşmeleri
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YORUMLAR 3
  • Misafir 26 dakika önce
    Hak felan değil size ne yapılsa müstehaktır şaka gibisiniz siz vede Avrupa yemin ederim şaka gibisiniz neyi savunuyosunuz neye göre ayak uyduruyosunuz anlamıyorum
  • Misafir 2 saat önce
    erdoğanla yüzyüze gelince söylesene aynı şeyi yiyorsa ?
  • Misafir 2 saat önce
    lütfen merkel konuşabilirmi sizin adınıza
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