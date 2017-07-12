ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. Clinton hakkındaki suçlayıcı bilgileri memnuniyetle karşıladığını gösteren mailleri Twitter'da yayınladı.

Haziran 2016'da Trump Jr. ile Rus Avukat arasında yapılan görüşmenin arabuluculuğunu yapan İngiltere doğumlu yayıncı Rob Goldstone ile Trump Jr arasında geçen yazışmalar şu şekilde yayınlandı:

3 Haziran 2016 Goldstone'dan Trump Jr'a:

"Emin (Goldstone tarafından tanıştırılan Rus popstar Emin Agalarov) aradı ve ilginç bir konuda sizinle iletişime geçmemi istedi. Rusya Kraliyet Savcısı bu sabah Aras'ın babasıyla görüştü. Toplantıda Trump'ın başkanlık kampanyasına yardım edecek ve Clinton'ı suçlayacak bazı belgeler vereceğini söyledi. Bu üst düzey ve hassas konulardaki belgeler Rusya ile ilişkileriniz ve babanız için çok faydalı olacaktır. Sizce bu bilgiyi nasıl ele alabiliriz. Ayrıca Emin ile bu konu hakkında doğrudan konuşabilir miyiz? Bu bilgiyi ayrıca Rhona aracılığıyla babanıza yollayabilirim, ancak ilk size göndermek istedim"

Trump Jr'dan Goldstone'a:

"Teşekkürler Rob, çok müteşekkirim. Şu an yoldayım fakat belki önce Emin ile konuşmalıyım. Biraz zamanımız var gibi gözüküyor, eğer dediğin gibiyse yazın sonuna doğru olması hoşuma gider. Gelecek hafta geri döndüğümde ilk işimiz telefonla görüşmek olsun mu?"

6 Haziran 2016 - Goldstone'dan Trump Jr'a:

"Hillary konusundaki bilgi ile ilgili Emin'le telefonda konuşmak için zaman bulunca beni haberdar et. Bu konu ile ilgili zaman ayarlamak istiyorum. Sana ve ailene sevgiler"

Trump Jr'dan Goldstone'a:

"Şimdi konuşabilir miyiz Rob?"

Goldstone'dan Trump Jr'a:

"Bekleyin ona ulaşayım. Hangi numarayı arayabilir?"

Trump Jr'dan Goldstone'a:

"Cep telefonumdan"

Goldstone'dan Trump Jr'a:

"Şu anda Moskova'da sahnede. 20 dakika içinde işi bitince sizi arayacak"

Trump Jr'dan Goldstone'a:

"Yardımın için teşekkürler Rob"

7 Haziran 2016 - Goldstone'dan Trump Jr'a:

"Umarım her şey yolundadır. Emin bana Perşembe günü Moskova'dan uçağa binecek olan Rus hükümetinin bir avukatı ile sizin aranızda görüşme ayarlamamı istedi. Görüşmeden haberinizin olduğunu sanıyorum. Perşembe günü saat 3 veya daha sonrası sizin için uygun mudur? Görüşmenin sizin ofisinizde olacağını düşünüyorum"

Trump Jr'dan Goldstone'a:

"Sizin ofiste saat 3'e buluşmaya ne dersin? Görüşmeyi ayarladığın için teşekkür ederim Rob"

Goldstone'dan Trump Jr'a:

"Harika. Ben toplantıya katılmayacağım. Fakat saat 3'te onları getirip size takdim edeceğim. Güvenlik için toplantıya katılacak kişilerin isimlerini size daha sonra bildireceğim"

Trump Jr'dan Goldstone'a:

"Çok güzel. Toplantıda Paul Manafort (Trump'ın kampanya müdürü), Jared Kusher (Trump Jr'ın kız kardeşinin kocası ve Beyaz Saray Danışmanı) ve ben olacağım. Adres 725 Fifth Ave 25. kat"

8 June 2016 - Goldstone'dan Trump Jr'a:

"Günaydın. Yarın Rus avukat saat 3'e kadar adliyede olacağı için toplantıyı saat 4'e kaydırmamız mümkün mü. Bana şimdi haber verdiler"

Trump Jr'dan Goldstone'a:

"Evet Rob. Olabilir. Tabii bugün saat 3'te yapmayı da düşünebilirler. Lütfen bana haber verin, her ikisi de bana uyar"

Goldstone'dan Trump Jr'a:

"Rus avukatın uçağı yeni iniş yaptı. Bugün müsait olamazlar. Yarın saat 4 onlar uygun"

Trump Jr, daha sonra ''Rusya- Clinton- özel ve gizli'' başlığı altında bütün yazışmaları Manafort ve Kushner'a gönderdi.

Trump Jr'dan Manafort ve Kushner'a:



"Yarınki toplandı saat 4'e ertelendi ve benim ofisimde yapılacak"

Trump Jr. giderek artan tartışmalara yanıt olarak bütün mailleri 11 Temmuz 2017'de tweetledi. Trump Jr şu notu da ekledi:

"Tamamen şeffaf olabilmek için Rob Goldstone ile 9 Haziran 2016'daki toplantı ile alakalı olan bütün yazışmalarımızı yayınlıyorum. Emin'in bir istekte bulunduğunu bahseden ilk mail 2103'ten beri tanıdığım Rob'dan 3 Haziran 2016'da gelmişti. Emin ve babasının Moskova'da çok saygın bir şirketleri var. Hillary Clinton hakkında sahip olduklarını söyledikleri bilginin siyasi muhalefet araştırması olduğunu düşünmüştüm. Önce onlarla telefonda görüşmeyi düşündüm. Ama bu şekilde görüşme yapamadık. Bana avukatın New York'ta olacağını söyleyip, onunla görüşmek isteyip istemeyeceğimi sordular. Görüşme yapmaya karar verdim. Avukat kadın hükümet görevlisi olmadığını açıkça söyledi. Ve dediğimiz gibi, avukat kadının elinde bana verecek bir bilgi yoktu. Sadece evlat edinme yasası ve Magnitsky Yasası hakkında konuşmak istedi. Goldstone'un bugün basına da söylediği gibi, bu toplantı baştan sona bir saçmalıktı."