ABD'den sürpriz ziyaret

HABERTÜRK TV'den Mahmut Gürer'in aktardığı bilgiye göre ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David L. Goldfein Ankara'ya geldi.

Godfein'in geliş nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmazken, ABD Hava Kuvvetleri'nin bir numaralı isminin Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile bir araya geldiği belirtildi.