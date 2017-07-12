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ABD'den sürpriz ziyaret

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 13:42:26 Güncelleme: 16:21:00

HABERTÜRK TV'den Mahmut Gürer'in aktardığı bilgiye göre ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David L. Goldfein Ankara'ya geldi.

Godfein'in geliş nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmazken, ABD Hava Kuvvetleri'nin bir numaralı isminin Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile bir araya geldiği belirtildi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 2 saat önce
    Teröristleri kurtarmaya gelmiştir kesin...
  • Misafir 2 saat önce
    amerikalılar gelmesin gelince bizim için iyi olmuyor
  • Misafir 2 saat önce
    yine vardir hayirsiz ugursuz bi isleri
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