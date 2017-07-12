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DÜNYA

Nazilerin, Enigma şifreleme makinesi açık arttırmada satıldı!

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin kullandığı Enigma şifreleme makinesi 52 bin dolara satıldı

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:32:57 Güncelleme: 16:35:29 AA

Romanya'da düzenlenen açık artırmada, İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılmış Enigma şifreleme makinesi yaklaşık 52 bin dolara alıcı buldu.

CNN'de yer alan haberde, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyasında kullanılmış, nadir bulunan çalışır haldeki Enigma şifreleme cihazının Bükreş'te Artmark müzayede evinde düzenlenen açık arttırmada 52 bin dolara satıldığı belirtildi.

Artmark Müşteri İlişkileri Müdürü Vlad Georgescu, bir koleksiyoncu tarafından bit pazarından 114 dolara satın alınan Enigma makinesinin 1941 yılında Almanya'da yapıldığını söyledi.

Nazi Almanyasında gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacıyla kullanılan Enigma, ilk olarak 1920'li yıllarda ticari amaçla üretilmişti. Daha sonra pek çok ülkede ordu ve devlet kurumlarında kullanılmak üzere özel olarak üretilen Enigma, 1939'da Alman silahlı kuvvetlerinin iletişim cihazı haline gelmişti.

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