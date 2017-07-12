Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın ambargo uyguladığı Katar, ülkedeki süt ve süt ürünleri kıtlığı problemini aşmak için Almanya'dan inek ithal etti.

CNN'de yer alan habere göre, Almanya'dan ithal edilen ineklerden 165'i Katar Havayolları'nın kargo tipi uçağıyla Budapeşte üzerinden Katar'a gönderildi.

Katar'ın toplamda 4000 büyükbaş hayvan ithal etmeyi planladığı ve bu hayvanların ülkenin mandıracılık ihtiyaçlarının yüzde 30-35'ini karşılayacağı belirtildi.

Katar'ın bundan sonraki inek ithalatlarında Almanya'nın yanı sıra Hollanda, ABD ve Avustralya'dan büyükbaş hayvan alması bekleniyor.

Gıda konusunda büyük ölçüde Suudi Arabistan'a bağımlı olan Katar'da Körfez'de yaşanan krizin ardından süpermarket raflarının boş kaldığı görülmüştü. Doha yönetimi alternatif olarak Türkiye ve İran'dan gönderilen gıda ürünlerine yönelmişti.