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DÜNYA

Katar'dan Körfez'deki krize karşı '165 inek'!

Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar, Almanya'dan havayoluyla 165 inek ithal etti

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:32:28 Güncelleme: 17:34:44 HABERTURK.COM

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın ambargo uyguladığı Katar, ülkedeki süt ve süt ürünleri kıtlığı problemini aşmak için Almanya'dan inek ithal etti.

CNN'de yer alan habere göre, Almanya'dan ithal edilen ineklerden 165'i Katar Havayolları'nın kargo tipi uçağıyla Budapeşte üzerinden Katar'a gönderildi.

Katar'ın toplamda 4000 büyükbaş hayvan ithal etmeyi planladığı ve bu hayvanların ülkenin mandıracılık ihtiyaçlarının yüzde 30-35'ini karşılayacağı belirtildi.

Katar'ın bundan sonraki inek ithalatlarında Almanya'nın yanı sıra Hollanda, ABD ve Avustralya'dan büyükbaş hayvan alması bekleniyor.

Gıda konusunda büyük ölçüde Suudi Arabistan'a bağımlı olan Katar'da Körfez'de yaşanan krizin ardından süpermarket raflarının boş kaldığı görülmüştü. Doha yönetimi alternatif olarak Türkiye ve İran'dan gönderilen gıda ürünlerine yönelmişti.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 5 saat önce
    Allah yardımcınız olsun.Hep dua ediyorum.müslüman olan ülkenin müslüman ülkeye yaptığı iğrençliği tüm dünya seyrediyor. Çok yazık
  • Misafir 1 saat önce
    kendi ülken için dua et.
  • Misafir 6 saat önce
    S.Arabistan , ABD, BAE, Bahreyn, Mısır yatacak yeriniz yok..
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