Google'ın Avrupa'da 1.1 milyar Euro'luk zaferi

Fransız mahkemesi, Google İrlanda'nın 2005-2010 arasında Fransa'da vergilendirilemeyeceğine hükmetti.



Bu karar Google'ın söz konusu tarihler arasında ödemek zorunda kalacağı 1.1 milyar Euro'luk vergi yükümlülüğünden kurtulması anlamına gelebilir.



Şimdi gözler benzer davaların halen sürmekte olduğu diğer Avrupa Birliği ülkelerine çevrildi. Fransız mahkemesinin kararının diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki davalara etki edip etmeyeceği tartışma konusu.

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