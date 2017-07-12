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Google'ın Avrupa'da 1.1 milyar Euro'luk zaferi

Fransız mahkemesi, Google İrlanda'nın 2005-2010 arasında Fransa'da vergilendirilemeyeceğine hükmetti.

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 19:13:19 Güncelleme: 22:08:48

Fransız mahkemesi, Google İrlanda'nın 2005-2010 arasında Fransa'da vergilendirilemeyeceğine hükmetti.

Bu karar Google'ın söz konusu tarihler arasında ödemek zorunda kalacağı 1.1 milyar Euro'luk vergi yükümlülüğünden kurtulması anlamına gelebilir.

Şimdi gözler benzer davaların halen sürmekte olduğu diğer Avrupa Birliği ülkelerine çevrildi. Fransız mahkemesinin kararının diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki davalara etki edip etmeyeceği tartışma konusu.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 11 dakika önce
    banane ya google benim mi
  • Misafir 2 saat önce
    Hem ab'de yasal firma kurup hem de ceza alması ab'nin bütnlüğü ve güvenilirliği için çok düşündürücü
  • Misafir 1 saat önce
    Bir ülkede firma kuruyosun, diğer ülke ceza kesiyor.. neresi bütünlük bunun??
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