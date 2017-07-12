Google'ın Avrupa'da 1.1 milyar Euro'luk zaferi

Fransız mahkemesi, Google İrlanda'nın 2005-2010 arasında Fransa'da vergilendirilemeyeceğine hükmetti.
Bu karar Google'ın söz konusu tarihler arasında ödemek zorunda kalacağı 1.1 milyar Euro'luk vergi yükümlülüğünden kurtulması anlamına gelebilir.
Şimdi gözler benzer davaların halen sürmekte olduğu diğer Avrupa Birliği ülkelerine çevrildi. Fransız mahkemesinin kararının diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki davalara etki edip etmeyeceği tartışma konusu.
- Google’a ikinci rekor ceza yolda Teknoloji devi Google’a internet alışverişinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 27 Haziran’da 2.42 milyar Euro ceza verildi AB rekabet kurulunun yeni girişimi, Android’in büyük büyüme potansiyeli nedeniyle Google için daha büyük bir risk oluşturabilir.
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YORUMLAR 4
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Misafir 11 dakika öncebanane ya google benim mi00
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Misafir 2 saat önceHem ab'de yasal firma kurup hem de ceza alması ab'nin bütnlüğü ve güvenilirliği için çok düşündürücü00
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Misafir 1 saat önceBir ülkede firma kuruyosun, diğer ülke ceza kesiyor.. neresi bütünlük bunun??00