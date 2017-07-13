KATAR Silahlı Kuvvetleri, Doha’da oluşturulan Türkiye -Katar müşterek tümen karargâhına bir grup Türk askerinin daha gittiğini açıkladı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Katar Silahlı Kuvvetleri açıklamasında, Doha’ya yeni ulaşan Türk askeri sayısına yer verilmezken, Türkiye ile Katar arasında savunma alanında oluşturulan işbirliğinin, terörle mücadeleye ve bölgenin istikrarının sağlanmasına katkı vermeyi amaçladığı vurgulandı. Katar Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada, “Doha ile Ankara arasında savunma alanındaki bu işbirliği terörle mücadele ve bölgede istikrar ile güvenliği koruma çabaları kapsamındaki ortak vizyonun parçasıdır” denildi.

BORDO BERELİLER GİTTİ Mİ?

Katar’a sevk edilen Türk birliğinde, bordo bereli Özel Kuvvetler personelinin de yer aldığı ileri sürüldü. Genelkurmay Başkanlığı ise yeni asker sevkıyatıyla ilgili açıklama yapmadı. Doha’da görev yapan Türk askerlerinin sayısının 150’yi aştığı öğrenildi. Doha’ya ilk Türk askeri, Ekim 2015’te düzenlenen ortak tatbikat için gitmişti. Ardından iki ülke orduları haziran ayında Ramazan Bayramı öncesinde Doha’da ortak bir tatbikat daha gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Katar’daki üsse 5’inci kez sevkıyat yaptığı belirtiliyor. Müşterek karargâhta görev yapacak asker sayısı 600’e kadar yükselecek. Karargaâh bünyesinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurları görev yapacak. 2014 yılında imzalanan anlaşmaya göre sevk edilen Türk askerleri, bulundukları üste 19 Haziran’dan beri eğitim veriyor.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran’da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar’a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine “Türkiye’nin Katar’daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera Televizyonu’nun kapatılması” gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.