Güney Koreli ve Japon deprem yetkilileri, sabah saatlerinde Kuzey Korenin Chongjin kentinin 192 kilometre açığında denizin 500 kilometre derinliğinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

Yetkililer, her iki durumda da depremin 20 yıldan uzun bir süredir Kuzey Korenin Japon Denizi açıklarında kaydedilen en şiddetli sarsıntı olduğuna dikkati çekti.

USGS Ulusal Deprem Bilgi Merkezi Uzmanı John Bellini, depremin Kuzey Korenin son dönemdeki nükleer füze denemelerinden kaynaklandığına ilişkin iddialara ilişkin Yonhap ajansına yaptığı açıklamada, "Deprem, denizin 500 kilometre altında oldu. Bunun nükleer denemeyle bağlantılı olma ihtimali yok. Bu, doğal bir deprem." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Korenin Ekim 2006da yaptığı nükleer denemenin ardından 4,3, Mayıs 2009da gerçekleştirdiği nükleer denemeden sonra 4,7, Şubat 2013 ve Ocak 2016dakinin peşinden de 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilmişti. Sarsıntıların sismik olmayan bir gelişmeden kaynaklandığı belirlenmişti.

Güney Kore, son olarak eylül ayında Pyongyang yönetiminin yaptığı en büyük nükleer deneme olan, 10 kilotonluk güce sahip denemenin 5,3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısını tetiklediğini duyurmuştu.

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