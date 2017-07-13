Filipinler Devlet Başkanlığı Sarayı Malacanang, Filipinler'de Fethullah Gülen Örgütü'nün terör bağlantılı faaliyetlerinin tespit edildiğini bildirdi.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sarayı Malacanang'dan yapılan açıklamada, Filipinlerde bazı özel vakıfları ve eğitim kurumlarını paravan olarak kullanan FETÖ bağlantılarının tespit edildiğine dair bilgi aldıklarını ve durumun ordu tarafından araştırıldığını bildirdi.

Açıklamada, Türkiye'nin Filipinler Büyükelçisi Esra Cankorur'un bazı kişilerin FETÖ tarafından kurulan okullar ve vakıflar yoluyla Filipinlere girdiği konusundaki açıklamalarından yola çıkarak terör ve cezai suçlar için paravan olan, teröre yataklık eden ve terörizmi destekleyen kuruluşları araştıracaklarını ifade etti.

Açıklamada, Filipinlerin terörle mücadelede diğer ülkelerle birlikte çalıştıklarını, küresel tehditlere karşı işbirliği yaparak terörle mücadelenin daha iyi ele alınabileceği bildirildi.

Büyükelçi Cankorur, FETÖ'nün Filipinler dahil olmak üzere 50 ülkede kuruluşlarının olduğunu, 1997'de Zamboanga şehrinde kurulan ve Manila'da bulunan 2 okul nedeniyle Filipinler'de hala aktif olduklarını bildirdi.