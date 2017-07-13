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Meksika'da otoyol çöktü: 2 ölü

Meksika'nın güneyinde yer alan Cuernavaca otoyolunun 15 metre altındaki giderlerde tıkanma sonucu göçük meydana geldi. Göçükte 2 kişi hayatını kaybetti

13 Temmuz 2017 Perşembe, 12:30:06 Güncelleme: 12:34:11 AA

Meksika'nın güneyinde otoyolun çökmesi sonucu oluşan derin çukur, içinde 2 kişinin bulunduğu aracı yuttu. 

Federal Ulaştırma Dairesi Sekreteri Gerardo Ruiz Esparza, yaptığı açıklamada, bölgede 3 gündür devam eden şiddetli yağışlardan dolayı otoyolun kenarında su birikintileri oluştuğunu ve giderlerin tıkandığını belirtti. 

Esparza, Meksika-Cuernavaca otoyolunun 15 metre altındaki giderlerde tıkanma sonucu göçük meydana geldiğini ve dev bir çukur açıldığını kaydetti. 

Araçları çukura düşen baba ve oğlun yaşamını yitirdiği aktarıldı. 

  • Meksika yol çöktü
  • meksika
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