Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta adımlar atacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya'nın Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele konusunda Türkiye ile iş birliğine ilişkin, "Gambiya'nın FETÖ konusunda bizimle yaptığı iş birliği için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Maarif Vakfı kısa süre önce Gambiya'ya bir ziyarette bulundu ve iş birliği konusunda bir mutabakat zaptı imzalandı. Oradaki FETÖ bağlantılı okullarının Maarif Vakfına eğitim yılından önce devredilmesiyle ilgili birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İş Birliği ve Yurt Dışındaki Gambiyalılar Bakanı Ousainou Darboe ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunarak soruları yanıtladı.

Türkiye ile Gambiya arasında yakın iş birliği bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Gambiya'daki seçimlerin ardından ülkenin demokratik geçiş sürecini başarılı şekilde tamamladığını belirtti. Çavuşoğlu, bu süreçte Gambiya'ya en güçlü desteği veren ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ve demokratik geçiş sürecinin kalıcı olması için bu desteğin devam edeceğini vurguladı.

TÜRK FİRMALARINA GAMBİYA'DA YATIRIM ÇAĞRISI

Darboe ile görüşmelerinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacmi ve yatırımların artırılması gibi hususları görüştüklerini bildiren Çavuşoğlu, tarım, turizm, enerji sektörlerinde Gambiya'nın Türkiye'den talepleri olduğunu ve Türkiye'nin de tecrübelerini Gambiya ile paylaşacağını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, "Buradan özellikle Türk firmalarına Gambiya'da yatırım yapmaları için çağrıda bulunuyorum. Her türlü imkan var ve Gambiya hükümetinin de Türk firmalarına her türlü desteği vereceğini biliyoruz. Biz de firmalarımızı her yerde olduğu gibi Gambiya'da yatırım yaparken ya da projeleri üstlenirken desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

İki ülke arasındaki askeri iş birliğinin "örnek düzeyde" olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gambiya'ya jandarma eğitimi konusunda destek verdiğini hatırlattı. Çavuşoğlu, Gambiya'daki ordu ve güvenlik güçlerinin ulusal bir yapıya kavuşması hususunda da Türkiye'nin eğitim ve diğer yardımlarının süreceğini belirtti.

Toplantı öncesinde mevkidaşıyla imzaladıkları Türkiye ile Gambiya arasında bilişim teknolojileri ve arşiv alanlarında iş birliği mutabakat zaptına ilişkin, Türkiye'nin Gambiya'nın bu noktadaki altyapısının güçlendirilmesi için gerekli desteği vereceğini dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, iki sene önce iki bakanlık arasında siyasi istişarelerle ilgili imzalanan mutabakat zaptı çerçevesindeki mekanizmanın da etkili bir şekilde işletileceğini, bundan sonraki süreçte iki ülke arasındaki temasların düzenli bir şekilde yapılacağını ve karşılıklı ziyaretlerin süreceğini anlattı.

Çavuşoğlu, Türk Hava Yollarını (THY) Gambiya'nın başkenti Banjul'a doğrudan uçuş başlatması için de teşvik edeceğini kaydetti.

Türkiye'nin şu anda yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Başkanlığını gelecek dönemde Gambiya'ya devredeceğine işaret eden Çavuşoğlu, bu sürecin hazırlığı sırasında da başkanlık döneminde de Türkiye'nin "kardeş" Gambiya'ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Amacımız İİT'nin de daha görünür ve etkin bir örgüt haline gelmesidir." dedi.

GAMBİYA'YA FETÖ TEŞEKKÜRÜ

Bugünkü görüşmeyi "Türkiye-Gambiya ilişkilerinin geleceği bakımından bir dönüm noktası" diye niteleyen Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte de aynı anlayış ve daha yakın temas içinde, iki ülke arasındaki iş birliğini ve bağları daha da güçlendireceklerini ifade etti. Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü arifesinde Gambiya'nın FETÖ konusunda bizimle yaptığı iş birliği için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Maarif Vakfı (TMV) kısa süre önce Gambiya'ya bir ziyarette bulundu ve iş birliği konusunda bir mutabakat zaptı imzalandı. Oradaki FETÖ bağlantılı okullarının Maarif Vakfına eğitim yılından önce devredilmesiyle ilgili birlikte çalışıyoruz. Afrika turunda da gittiğimiz her ülkede FETÖ ile mücadelemizi ve FETÖ'nün bu ülkeler için de ne kadar büyük tehdit olduğunu anlattık. Afrika ülkeleri de bu tehdidi, tehlikeyi görüyor ve kurtulmak için çaba sarf ediyor. Biz de onlara yardımcı olacağız. Bu hainlerin nerede olursa olsun peşlerini bırakmayacağız. Halkımıza, milletimize yaşattıkları acının hesabını onlardan sormaya devam edeceğiz."

RUM KESİMİ'NİN AKDENİZ'DE DOĞALGAZ ARAMA ÇALIŞMALARI

Kıbrıs'ta Rum kesiminin Akdeniz'de tek taraflı olarak yürüttüğü doğalgaz arama ve sondaj çalışmaları konusundaki değerlendirmesinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ın etrafındaki her türlü rezervlerde KKTC ve Kıbrıs Türk halkının da hakkı vardır. Esasen Rum tarafı da bunu inkar etmemektedir, yani söylemlerinde inkar etmemektedir. Fakat tek taraflı bu faaliyetleri yürütüyor. Bir taraftan biz İsviçre'de Crans-Montada'da Kıbrıs'ta bir çözüm için müzakereleri yürütürken, aynı anda Rum kesiminin bu sondaj çalışmalarını yürütmek için bir platformu bölgeye getirdiğini gördük. Esasen bu, Rum tarafının çözüm ve iş birliği konusunda ne kadar samimiyetsiz olduğunun da bir göstergesidir. Yani bir çözüm üzerine odaklanmak yerine, bir taraftan provoke edecek şekilde bu sondaj çalışmalarını tek taraflı yürütmeye çalışmıştır. Zaten samimi olmadıkları için de 10 gün aralıksız müzakere etmemize, sabırla beklememize rağmen bir sonuç da elde edilememiştir. Rum tarafının bu tek taraflı faaliyetlerine biz duyarsız kalamayız, duyarsız kalmamız mümkün değil. Enerji bakanımız ve bakanlığımız, iki bakanlık şu anda atılacak adımlar konusunda iş birliği içinde. Elbette bu tek taraflı adımlara karşı da bizim de atacağımız adımlar olacaktır."

KATAR İLE BAZI ARAP ÜLKELERİ ARASINDAKİ KRİZ

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin diğer ülkelerin girişimleri ve Türkiye'nin atacağı adımların sorulması üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu krizin başından beri diyalog yoluyla ve dostane bir şekilde çözülmesi için çok çaba sarf ettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin diğer ülkelerin arabuluculuk inisiyatiflerini de güçlü bir şekilde desteklediğini söyleyen Çavuşoğlu, kendisinin de bölgede Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın kapsayan bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etti. Birçok ülkeyle de bu hususta temaslarını sürdürdüklerini belirten Çavuşoğlu, bunlardan birinin de ABD olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bölgeye yaptığı ziyaret öncesinde İstanbul'daki temaslarında da bu konunun ele alındığını bildiren Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yaptığı çalışma ve çabayı destekliyoruz, olumlu buluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerideki süreçte bu sorunun çözülmesi amacıyla bölgeye bir ziyarette bulunmak istediğini aktaran Çavuşoğlu, takvim belli olunca bunun paylaşılacağını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "İnşallah kısa süre içinde, bu hiç beklemediğiniz, hepimizi üzen, kardeşliğe yakışmayan bu sorun çözülür. Bölgeye barış ve istikrar tekrar geri gelir." diye konuştu.