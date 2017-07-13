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6 saatte polisi 98 kez arayınca tutuklandı

ABD'nin Florida eyaletinde parasını aldıkları iddiasıyla polisi 6 saat içerisinde 98 kere arayan adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi

13 Temmuz 2017 Perşembe, 12:53:28 Güncelleme: 13:17:34

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan bir olay bu durumun bazen ne kadar sıradışı olabileceğini gösteriyor. Michael Mott, bölgesindeki karakolu 6 saat içerisinde tam olarak 98 kere aradı.  
 
Poliste parasının kaldığını iddia eden Mott, 6 saatlik takibin ardından yakalandı. Olaya ilişkin açıklama yapan polis Michael Mott'un altı ay önce gizli görevdeki polislere uyuşturucu satmaya çalışırken gözaltına alındığını ve o parayı istediğini belirtti.

 

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Telefonu oyuncak gibi gören birinin dışarıya çıkması için anlaşma önermeyeceğiz" denildi. Mott'un hakim karşısına çıkacağı belirtiliyor.  

 

  • Michael Mott
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