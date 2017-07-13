Güney Kıbrıs'ın sondajına karşı 'fırkateyn' hamlesi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj yapabileceği değerlendirilen gemiyi izliyor.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, TCG Gökçeada'nın, doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj faaliyetinde bulunabileceği değerlendirilen West Capella isimli gemiyi izleme görevi gerçekleştirdiği bildirildi.
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YORUMLAR 13
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Misafir 1 saat önceaskerde gördüğünüz sistemleri ifşa etmemeniz daha iyi olur60
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Misafir 3 saat öncehepiniz gelin hepiniz330
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Misafir 3 saat önceya arkadas, birakin yapsin sondaji, ödesinler parasini, bulsunlar petrol. en azindan bilelim varmi petrol yokmu, yahut gaz. Ondan sonra batirmak istersen yine batirirsin. ama hemen birsey beklemek, hücum vs. ne sacma yaaa15249