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Kıbrıs'ta flaş gelişme! Türk fırkateyni sondaj gemisini izlemeye aldı!
DÜNYA

Güney Kıbrıs'ın sondajına karşı 'fırkateyn' hamlesi!

13 Temmuz 2017 Perşembe, 15:24:58 Güncelleme: 16:46:39 AA

Türk Silahlı Kuvvetleri, doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj yapabileceği değerlendirilen gemiyi izliyor.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, TCG Gökçeada'nın, doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj faaliyetinde bulunabileceği değerlendirilen West Capella isimli gemiyi izleme görevi gerçekleştirdiği bildirildi.

 

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YORUMLAR 13
  • Misafir 1 saat önce
    askerde gördüğünüz sistemleri ifşa etmemeniz daha iyi olur
  • Misafir 3 saat önce
    hepiniz gelin hepiniz
  • Misafir 3 saat önce
    ya arkadas, birakin yapsin sondaji, ödesinler parasini, bulsunlar petrol. en azindan bilelim varmi petrol yokmu, yahut gaz. Ondan sonra batirmak istersen yine batirirsin. ama hemen birsey beklemek, hücum vs. ne sacma yaaa
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