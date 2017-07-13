İngiltere Başbakanı Theresa May, BBC Radyo'ya samimi bir röportaj verdi. May, seçim gecesi sonuçları öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Eşinin kendisine sandık çıkışı anket sonuçlarını söylediğini belirten May, "Tamamen şoka girdim. Anlayabilmem birkaç dakikamı aldı. Böyle bir sonucun geldiğini göremedik." dedi.

Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidarını kaybettiği seçimlerin ardından yaşadıklarını anlatan May, "Eşim bana sarıldı. O an biraz gözyaşı döktüm." dedi.

Bu tip konularda bazı batıl inançları olduğu için seçim sonuçlarını kendisinin izlemediğini belirten May, sonuçları tamamen eşinden öğrendiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, partisinin parlamentodaki gücünü arttırmak için erken seçim kararı almış ancak seçimler sonrasında Muhafazakar Parti tek başına iktidarını kaybetmişti. Seçim sonuçlarının ardından Theresa May eleştirilerin odağındaki isim haline gelmişti.