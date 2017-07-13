AP'nin haberine göre Senato Yargıçlar Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın mahkemeye çağrılarak ifade vermesini istedi.

Hillary Clinton hakkında zarar verici bilgi toplamak için Rus bir avukatla buluşan Donald Trump Jr'a buluşma öncesinde Rus hükümetinin Trump'ın seçim kampanyasına yardım etmek istediğinin söylendiği öne sürülmüştü.

Donald Trump Jr, Rus avukatla 9 Haziran 2016 günü görüştüğünü doğrulamıştı ancak Rus avukatın kendisine herhangi anlamlı bir bilgi vermediğini söylemişti. Trump'ın damadı Jared Kushner ve kampanya yöneticisi Paul Manafort da görüşme de bulunmuştu.

Donald Trump Jr.

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