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DÜNYA

Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr mahkemeye çağrıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Hillary Clinton hakkında zarar verici bilgi toplamak için Rus bir avukatla buluşmuştu. Senato Yargıçlar Başkanı, Trump Jr'nin mahkemeye gelerek bu konuda ifade vermesini istedi

13 Temmuz 2017 Perşembe, 19:02:48 Güncelleme: 19:58:54

AP'nin haberine göre Senato Yargıçlar Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın mahkemeye çağrılarak ifade vermesini istedi.

Hillary Clinton hakkında zarar verici bilgi toplamak için Rus bir avukatla buluşan Donald Trump Jr'a buluşma öncesinde Rus hükümetinin Trump'ın seçim kampanyasına yardım etmek istediğinin söylendiği öne sürülmüştü.

Donald Trump Jr, Rus avukatla 9 Haziran 2016 günü görüştüğünü doğrulamıştı ancak Rus avukatın kendisine herhangi anlamlı bir bilgi vermediğini söylemişti. Trump'ın damadı Jared Kushner ve kampanya yöneticisi Paul Manafort da görüşme de bulunmuştu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 27 dakika önce
    helal olsun BÜYÜK TÜRKİYE
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