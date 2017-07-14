ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın, Hillary Clinton hakkında ‘karalayıcı bilgi’ alabilmek için Kremlin’e yakın Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile görüştüğünü kanıtlayan e-postaların yayınlanmasının ardından, gözler bu yazışmalarda adı geçen Emin Agalarov’a çevrildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, oğul Trump’ın müzik yapımcısı Rob Goldstone’la olan yazışmasında, Azeri kökenli Rus şarkıcı Emin Agalarov’un Trump kampanyasına yardımcı olmak için Clinton hakkındaki belgeleri Trump Jr’a ulaştırmak istediği belirtiliyordu. Agalarov, önceki gün sessizliğini bozarak, hakkındaki iddiaları reddetti.

RT Online’a konuşan Agalarov’un avukatı Scott Balber, “Burada tek doğru olan, Veselnitskaya ile Trump Jr arasındaki toplantının Emin tarafından ayarlanmasının istenmiş olması. Diğerleri doğru değil” dedi.

Trump Jr, salı günü Fox News’ta yaptığı açıklamada, Haziran 2016’da yapılan görüşmede kendisine vaat edilen bilginin ulaştırılmadığını açıklarken, görüşme için “Zaman kaybıydı” demişti.

RUSYA’NIN DONALD TRUMP’I

Emin Agalarov’un Trump’la ilişkisi, “Rusya’nın Donald Trump’ı” olarak anılan babası Aras Agalarov’a dayanıyor. Rusya’nın en zengin 50 iş adamından biri olan Aras Agalarov, 2013’te Trump’ın sahibi olduğu Miss Universe yarışmasının Moskova’da düzenlenmesine öncülük etmişti. İki işadamının yakın ilişkileri nedeniyle Trump, Emin Agalarov’un bir müzik klibinde bile rol aldı.

Trump Jr’la yazışmaları ortaya çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in şeref madalyası verdiği Aras Agalarov, 2015’e kadar Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in kızı Leyla Aliyev ile evliydi.