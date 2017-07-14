Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a yönelik uyguladıkları blokaj sürerken, Katar iletilen 13 maddelik talep listesinde değişikliğe gidildi.

İngiliz The Times gazetesine bir röportaj veren Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı Noura al-Kaabi, Doha merkezli medya kuruluşu El Cezire'nin kapatılması talebinin listeden çıkartıldığını söyledi.

El Cezire'nin kapatılması yerine köklü değişiklikler ve yeniden yapılanma fikrini desteklediklerini söyleyen al-Kaabi, "Kanalda çalışan personel işlerini koruyabilir ve Katar televizyon kanalını mali olarak destekleyebilir. Ancak aşırıcılara platform olan ve İngilizcesi, daha radikal olan Arapçasına kalkan olarak kullanılan bir kanalı değil." ifadelerini kullandı.

al-Kaabi ayrıca soruna diplomatik bir çözüm aradıklarını ve tansiyonu yükseltmek niyetinde olmadıklarını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan El Cezire'nin açıklamasında ise, "El Cezire Medya Ağı organizasyonel yapısı veya gazetecilik göreviyle ilgili herhangi bir dış müdahaleyi reddediyor ve bağımsızlığını ve profesyonel editöryal duruşunu sağlamlaştırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki bazı Arap ülkeleri, 5 Haziran'da Katar ile olan diplomatik ilişkilerini kesmiş ve ardından Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi iletmişlerdi. İran ile ilişkilerin kesilmesi, Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması ve El Cezire'nin yayınlarına son verilmesi gibi taleplerin yer aldığı liste, 4 Arap ülkesi tarafından 'pazarlık edilemez' olarak tanımlanmıştı.