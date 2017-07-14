Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa-Almanya hükümetleri ortak kabine toplantısı için Paris’te Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

İki lider Avrupa Birliği Euro bölgesi ortak bütçesi konusunu görüşürken projenin 2017 yılı sonuna kadar başlaması üzerine anlaştıklarını duyurdu. Merkel ve Macron, AB için Paris ve Berlin’in ortak savaş uçağı üretimi projesini de hayata geçirmek istediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris ziyaretinin gölgesinde geçen ortak bakanlar kurulu buluşmasının ardından iki lider basın toplantısı düzenledi. “Savunma Avrupası” ve Avrupa savunma projelerinin ağırlıklı olarak ele alındığı toplantının ardından iki lider Avrupa'nın savunma politikasını belirlemeye hazır olduklarını açıkladı.

Macron, bu yıl sonuna kadar AB ve Euro gurubunun daha büyük entegrasyonu için yol haritası belirleyeceklerini kaydetti. Merkel, bir AB finans bakanı belirlenmesi ve AB bütçesi hazırlanması konusunda Macron’un çizgisine yaklaşarak bu konuyu tartışmaya karşı olmadığını dile getirdi.

Angela Merkel, Avrupa Birliği Euro Bölgesi bütçesi konusunda sıcak baktığını açıklarken, “Bu projeye karşı değilim ve bir Avrupa Finans Bakanı konusunu da konuşmaya hazırım” dedi.

24 Eylül'de yapılacak Almanya seçimlerinin sonucuna göre projelere başlanması gerektiğini söyleyen Merkel, Euro bölgesi reformuna olumlu baktığını ancak bu değişikliği Almanya parlamentosuna danıştıktan sonra yapabileceklerini bildirdi.

SAVAŞ UÇAĞI PROJESİ

AB kapsamında ülkelerinin önemli yeni işbirliği içerisine gireceğini açıklayan Merkel ve Macron, Paris ve Berlin’in bir savaş uçağı üretimi üzerinde anlaştığını ve bu savaş uçağının her iki ülke uçak filosunun yerini alacağını açıkladılar.

Merkel, “Almanya-Fransa ortaklığına yeni bir soluk vermeye hazırız” diyerek, iki ülke olarak ortak askeri misyonları yerine getirmek için ortak mataeyal üretmeye hazır olduklarını” belirtirken Macron, bu adımı “Bizim isteğimiz yeni nesil bir savaş uçağı üretimini başarmak. Önce araştırma inceleme aşaması gerçekleşecek. Üretimin ardından ise iki ülke ordusu bu uçakları kullanacak. Bu gerçek bir devrim. Ama devrimler barışçıl olunca, zamana yayılınca ve iyi yapılandırılınca, biz devrimlerden korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkel de, `Bu projeyi selamlıyorum. Ayrıca Almanya ve Fransa’nın, İtalya ve İspanya ile birlikte üzerinde çalıştığı Euro-drone projesi de önemli. Uydu teknolojisi, siber teknoloji işbirliği ve siber güvenlik konularında da ortak çalışma kararı aldık` diye konuştu.

Ortak savaş uçağı üretiminin 2018'e kadar somutlaştırılacağını aktaran ikilinin iklim konusunda da ortak projeler üretmek için Eylül ayında tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.

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