ABD’nin terör örgütü DEAŞ'la mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde bağımsızlık referandumunu şu an için doğru bulmadığını söyledi. McGurk, terör örgütü DEAŞ yenilgiye uğratılmadan yapılacak bir referandumun zamansız olacağı görüşünü paylaştı.

Washington'da üç gün süren 72 ülkenin katıldığı terör örgütü DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyon toplantısında konuşan ABD'nin terör örgütü DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak'ta halk grupları arasında barış sağlanabilmesinin mümkün olduğunu söyledi.



1 milyon 900 bin Iraklının DEAŞ'tan temizlenen topraklarına geri döndüğüne dikkat çeken McGurk, Irak'ın iç barışa kavuşmasının sadece Sünni ve Şii halk grupları arasındaki gerginlik kaynaklı olmadığı belirtti.



Brett McGurk, terör örgütü DAEŞ ile Suriye'deki mücadelenin, hükümet birliklerinin kısa süre önce Musul'u örgütten geri aldığı Irak'takinden daha zor olduğunu söylerken Rusya, ABD ve Ürdün arasında kararlaştırılan Suriye'nin güney batısındaki ateşkesin bozulmamasının umut verici olduğunu ve Rusya'nın ateşkesi son derece ciddiye aldığını açıkladığını belirtti.





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