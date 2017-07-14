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Mısır'da turistlere bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var...
DÜNYA

Mısır'da turistlere bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Mısır'ın Hurghada kentinde bir tatil köyünde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırıda iki Ukraynalı turistin hayatını kaybettiği, dört turistin de yaralandığı belirtildi. Saldırgan polis tarafından yakalandı

14 Temmuz 2017 Cuma, 17:21:52 Güncelleme: 18:37:50 AA

Mısır'ın Hurgada kentindeki bir otelin plajında güneşlenen turistleri hedef alan saldırıda 6 kadın turistin yaralandığı bildirildi.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin plajda bıçaklı saldırı düzenlediği, olayda 6 kadın turistin yaralandığı belirtildi.

Saldırgana ilişkin detay verilmeyen açıklamada, "Güvenlik güçleri, Hurgada'da bugün öğleden sonra bir otelin plajındaki turistlere saldıran ve 6 kadın turisti bıçakla yaralayan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma yetkililer tarafından başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaralı turistlerin uyruklarına ve hayati tehlikelerinin olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Farklı kaynaklarda yaralı turistlerin Ukrayna vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Saldırganın, olay mahalline halk plajından yüzerek geldiği tahmin ediliyor.

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