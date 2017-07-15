ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasına Körfez'de devam eden Katar krizine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

CBN'e konuşan Trump, "Katar ile iyi ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Askeri üsle ilgili ise bir problemimiz olmayacak." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, ABD'nin Katar'da bulunan askeri üsten çıkmak zorunda kalması durumunda bile kendilerine yeni bir üs inşaa etmeye gönüllü 10 ülke olduğunu söyledi.

Katar'ın terörü finanse ettiği yönündeki iddialarla ilgili konuşan ABD Başkanı, "Suudi Arabistan'da bir konuşma yaptım. Terörizmin finansmanının durması gerektiğini söyledim. Katar da terörizmin finansörlerinden biri olarak biliniyordu. Terörü finanse eden zengin ülkeler olamaz." şeklinde konuştu.

5 Haziran'dan bu yana Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleriyle kriz yaşayan Katar, yaklaşık 10 bin ABD askerinin konuşlandığı Al-Udeid havaüssüne ev sahipliği yapıyor.