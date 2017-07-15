Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi'nden 15 Temmuz açıklaması!

Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Yerhov, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde bir açıklama yayınladı.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'e konuşan Yerhov, "Çok karışık duygularla burada bulnuyorum. Bu talihsiz olaydan bir yıl önce Türkiye'de görevimi bitirip ayrılmıştım. Böyle bir olay aklıma gelmezdi. Türk milleti sözünü söylemiştir. Sonuç ortadadır." dedi.

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