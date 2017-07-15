ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alıp almayacağına bağımsız bir biçimde karar vereceğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Mattis, Pentagon'da bir gazetecinin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasını ABD'nin onaylayıp onaylamadığı yönündeki sorusu karşısında, "Bu, Türkiye'nin bağımsız bir biçimde vereceği bir karar" dedi.

Mattis, bir NATO ülkesi olmasına karşın Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 almayı planlamasının, Türkiye ve ABD arasında bir gerilime neden olup olmadığı sorusu karşısındaysa, Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemleri alması halinde bu sistemlerin NATO'nun kendi sistemleriyle uyumlu olup olmayacağının soru işaretleri yarattığını söyledi.

"Bu sistemler NATO'nunkilerle hiçbir zaman uyumlu olmayacak" diye devam eden Mattis, şunları söyledi: "Türkler gerçekten S-400 füzeleri alacak mı? Bu sistemleri sadece bir bölgede mi kullanacaklar? Bu soruların cevaplarını beklemek gerek."