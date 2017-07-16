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ABD'deki Türkler FETÖ elebaşının iadesi için imza kampanyası başlattı

ABD'de yaşayan Türkler, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yılında Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde imza kampanyası başlattı

16 Temmuz 2017 Pazar, 09:31:21 Güncelleme: 09:46:13 AA

ABD'de yaşayan Türkler, Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde "Adalet için Fetullah Gülen'i Türkiye'ye İade Edin" başlığıyla bir imza kampanyası başlattı.

Beyaz Saray'ın internet sitesindeki "Dilekçe" bölümünde açılan imza  kampanyası metninde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi yaşananlar anlatıldı ve  darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı. 

Darbeye teşebbüs edenlerin 249 kişiyi öldürdüğü ve 2 bin 195 kişiyi de  yaraladığı hatırlatılan metinde, "Tüm kesimlerden Türk milleti demokrasiyi  savundu ve darbe girişimi geri püskürtüldü. Türkiye'de darbenin bastırılması  tarihi bir andı." ifadelerine yer verildi. O tarihten itibaren ABD'de yaşayan Türklerin FETÖ elebaşı Gülen'in  iadesi için çaba gösterdikleri vurgulanan açıklamada, "(Darbe girişiminde)  hayatını kaybedenlerin ve yaralananların acısının dinmesi için ABD yönetiminin Fetullah Gülen'i Türkiye'ye en hızlı şekilde iade edeceğine inanıyoruz." denildi. 

İmza kampanyasına, Beyaz Saray'ın resmi internet sayfasındaki "Dilekçe"  (petitions) bölümünden "petitions.whitehouse.gov" adresinden ulaşılabiliyor. 

 
 

 

  • ABD FETÖ
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