15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türkiye genelinde yapılan anma törenleri dış basında büyük yankı bulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin altı çizildi.

The Guardian gazetesi 15 Temmuz ile ilgili haberinde, "Erdoğan darbe girişiminin yıl dönümünde idam cezasına destek verdi" başlığını kullandı. Gazete, yüz binlerce insanın 15 temmuz gecesi 36 kişinin öldüğü, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'ndeki anma törenine gittiğini yazdı.

Wall Street Journal gazetesi, "Uzlaşmazlıklar sürerken Türkiye darbe girişiminin yıldönümünü kutluyor" manşetiyle haberi verirken Türk yetkililerin 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle birliği ve demokrasiyi güçlendirmeyi amaçlayan ulusal törenlere katıldığını belirtti.

Daily Mail gazetesi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusal birlik yürüyüşü sonrası köprüde buluşan on binlerce kişiye İstanbul'da konuştuğunu belirterek "Ülkeye yapılan ilk saldırı 15 Temmuz darbesi girişimi değil ve son olmayacak" sözleri ön plana çıkarıldı. Erdoğan'ın ülkeyi etkileyen bir dizi terör eylemine atıfta bulunduğunu belirten gazete, "Bu nedenle, öncelikle bu hainlerden başlarını koparacağız." sözlerinin altını çizdi.

Independent gazetesi, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin anma törenlerinin şehitler anısına yapılan anıtın açılışıyla başladığını belirtirken miting ve yürüyüş yapıldığını yazarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, darbe girişimi gecesi saldırıya uğrayan TBMM'nin bombalanma saatinde konuşma yaptığının altını çizdi.

New York Times gazetesi, 15 Temmuz'la ilgili haberini "Başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye'de geçen gizemli bir yıl" başlığıyla verirken darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlendirdiğini ve çağdaş Türk hayatında derin bir etki bıraktığını yazdı.

BBC kanalı 15 Temmuz haberinde, "Türkiye'de darbe girişiminin yıldönümünde Erdoğan ülkeyi savunanları selamladı" manşetini atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde duygusal bir konuşma yaptığı yazdı. BBC, Erdoğan'ın, "O gece onların karşılarına dikilen vatandaşlarımızın silahları yoktu. Halkımızın ellerinde sadece bayrağı vardı. En önemlisi halkımızın o gece imanı vardı" sözlerinin altı çizildi.

The Telegraph gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz anma törenlerindeki konuşmasındaki, "darbecileri tek tip giysi ile mahkemeye çıkaralım" sözlerini manşete çıkardı.

El Cezire televizyonu ise 15 Temmuz ile ilgili haberini " 2016'daki darbe girişiminin yıldönümünde büyük mitingler düzenlendi" ifadeleriyle verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'daki konuşmalarında on binlerce kişiye hitap ettiğini yazdı.

15 temmuz dış basın