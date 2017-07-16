Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Alman Bild am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulundu.

Görüş ayrılıklarına rağmen AB'nin kapılarını Türkiye'ye açık tutmak istediğini belirten Juncker, Türkiye'nin demokratik, istikrarlı ve ekonomik açıdan başarılı olduğunu ve Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşmak yerine Avrupa'ya daha yakın hareket etmesi gerektiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl sonra durum değerlendirmesi yapan Juncker Avrupa'nın, Türkiye'ye elini uzatmış durumda olduğunu ve zor zamanlarda Türkiye'nin yanında yer aldığını söyledi.

Avrupa Birliği'nin demokratik, istikrarlı ve ekonomik açıdan başarılı komşularla yola devam etmesinin faydalı olacağını söyleyen Juncker, "Müzakerelerimizin odak noktasında Türk halkı vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile zaman zaman rahat ve açık bir görüş alışverişi içerisinde olduklarını belirten Juncker, Türkiye için Avrupa perspektifinin şartlara bağlı olduğunun da altını çizdi.

Avrupa Birliği'ne katılmak için birliğin değerlerine uyumlu olunması gerektiğini söyleyen Komisyon Başkanı, "İnsan haklarının, basın özgürlüğünün ve hukuk devletinin içinde bulunduğu durum ve örneğin Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in iddianame olmadan aylardır hücre hapsinde olması AB değerleri ile kesinlikle uyumlu değil" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında gerçekleşen gözaltı, tutuklama, görevden uzaklaştırma ve gazetecilerin tutuklanması olaylarının ardından insan hakları ve basın özgürlüğü ihlalleri eleştirileri üzerine AB - Türkiye ilişkileri gerilmiş, AB ülkeleri tarafından Türkiye'nin bu işlemleri somut delillere dayanarak yapması istenmişti.

"AB KAPISI KAPANIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz anma törenlerindeki, "Biz hukuk devletiyiz, idam parlementoya gelir. Sonrasında da bana gelirse, ben de bunu onaylarım. Çünkü şehit ailelerinin evlerine gittiğimde, gazilerimizi evlerinde ziyaret ettiğimde görüyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor." sözleri üzerine Juncker, eğer İdam cezası geri gelirse bu durum Ankara’nın AB üyeliğine girmek için kapıyı kapatması anlamına gelir" şeklinde konuştu.

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