Güney Kore 2015 yılından beri ilk defa Kuzey Kore'ye 'iki ülke sınırları' boyunca askeri aktivitelerin sona erdirilmesi için müzakere çağrısında bulunmaya hazırlanıyor.

Güney Kore basın organlarının haberlerine göre Kuzey Kore Savunma Bakan Yardımcısı Suh Choo-Suk yaptığı açıklamada "Biz askerden arındırılmış bölgede, askeri gerginliği arttırıcı bütün düşmanca aktiviteleri durdurmak için Kuzey ile Tongilgak'ta görüşmek istiyoruz" dedi.

Tongilgak, en son Kuzey ile Güney Kore arasında 2015 yılı Aralık ayında gerçekleşen görüşmelerin yapıldığı Kuzey Kore kenti Panmunjom'da bulunan bir yapının ismi.

Kuzey Kore Savunma Bakan Yardımcısı'nın müzakere çağrısı Devlet Başkanı Moon Jae-In'in "Pyongyang ile diyalog gereksinimi her zamankinden daha büyük" saptaması yaptığı yaklaşık bir hafta önceki konuşmasının ardından geldi.