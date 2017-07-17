ABD'deki basın kuruluşları Başkan Trump'a destek oranını ölçen yeni bir anket yayınladı. Ankette, Başkan Donald Trump’a bahardan bu yana desteğin azaldığı ortaya çıktı.

Washington Post ve ABC News’ın ortaklaşa düzenlediği ankete göre, Trump’a destek oranı Nisan ayında yüzde 42’lik seviyedeyken yüzde 36’ya düştü. Bu oran bir ABD başkanının ilk döneminde görülen en düşük oran olarak dikkat çekti.

Anket sonuçlarında, başkanı desteklemeyenlerin oranının da 5 puan artarak yüzde 58’e ulaştığını ortaya çıktı. Bu gruptan yüzde 48’lik kesim, Trump’ın performansını “şiddetle beğenmediklerini” belirtirken Washington Post, bu düzeyde bir desteklememe oranını eski başkanlar Bill Clinton ve Barack Obama’da görmediklerini sadece George W. Bush’un ikinci döneminde görüldüğünü söyledi.

ABD nüfusunun yüzde 48’lik bir kesimi ülkenin dünyadaki konumunun Trump döneminde kötüleştiği görüşünü dile getirirken, yüzde 27 kesim ise Trump döneminde ABD'nin konumunun iyiye gittiğini düşünüyor.

Vladimir Putin ile görüşmesinde ise yüzde 48'lik bir kesim, Donald Trump'a hiçbir şekilde güvenmediğinin altını çizdi.

Donald Trump’ın oğlu ve kampanya ekibinden yetkililerin Rus bir avukatla rakibi Hillary Clinton’a zarar verici bilgiler almak için görüşmesine ise , her 10 Amerikalı’dan 6’sı “uygunsuz” bakarken Cumhuriyetçi olduklarını belirten seçmenlerin ise yaklaşık yarısı görüşmenin uygun olduğu yönünde görüş bildirdi.

TEK OLUMLU SONUÇ EKONOMİ

Başkan Donald Trump hakkında yapılan ankette, Trump lehine çıkan tek oran ekonomi politikaları üzerine oldu.

Trump’ın ekonomi politikalarını halkın yüzde 43’ü desteklerken, yüzde 41’i ise karşı çıktığını belirtti.

Washington Post/ABC News'ın anketinin sonuçları üzerine Başkan Trump, resmi Twitter adresinden değerlendirmede bulunarak, "hemen hemen yüzde 40, bu zaman için fena değil" dedi. Ayrıca Trump, anketi düzenleyen bu iki kuruluşun seçim döneminde "sonucu en yanlış çıkan anketleri" düzenlediğinin altını çizdi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017

ABD halkında Trumpa destek