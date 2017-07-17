Standford Üniversitesi profesörü olan ve matematiğin nobeli kabul edilen Fields madalyası sahibi tek kadın olan İranlı Maryam Mirzakhani 40 yaşında hayatını kaybetti.

Göğüs kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Mirzakhani'nin ölümü, ülkesi İran'da da geniş yankı buldu. İran gazeteleri, ülkede kadınların giyimlerini düzenleyen sert yasalar olmasına karşın bu yasaları delerek ilk sayfalarına Mirzakhani'nin başı açık bir fotoğrafını taşıdı.

İran'da 'matematiğin kraliçesi' olarak bilinen Mirzakhani'nin ölümünün ardından, medyanın tabuları yıkan davranışına öncülük eden ise Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani oldu. Ruhani, Instagram hesabından Mirzakhani'nin başı açık bir fotoğrafını paylaştı ve "Yüce İranlı ve dünyaca ünlü matematikçi Maryam Mirzakhani'nin gidişi yürek parçalayıcı" mesajını yayınladı.

2014'TE 'DİJİTAL BAŞÖRTÜSÜ' EKLENMİŞTİ

ABD'deki Stanford Üniversite'sinden profesör ünvanıyla görev yapan Maryam Mirzakhani, göğüs kanserinin kemik iliğine yayılması nedeniyle Cumartesi günü California'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Stanford Üniversitesi Başkanı Marc Tessier-Lavigne, Mirzakhani'nin etkisinin, matematik ve bilimle uğraşmaları için etkilediği binlerce kadının çalışmalarında yaşayacağını söyledi.

2014'te matematiğin nobeli kabul edilen Fields madalyasını kazanan ilk kadın olan Maryam Mirzakhani, İran'da yine gündem yaratmıştı. İran gazeteleri o dönem, Mirzakhani'nin fotoğrafına dijital yöntemlerle başörtüsü eklemiş veya ünlü matematikçinin sadece yüzünün gözüktüğü fotoğraflar yayınlamışlardı.

MECLİS'TE GÜNDEM OLDU

Maryam Mirzakhani'nin ölümü İran parlamentosunun çalışmalarını da etkiledi. 60 milletvekili, İranlı anneleri olan çocuklara İran vatandaşlığı verilmesine izin veren yasa tasarısının görüşülmesinin hızlandırılmasını istedi.

Mirzakhani, Çekya vatandaşı eşiyle olan evliliğinden bir kızı bulunuyor. Ancak İranlı kadınların, Müslüman olmayan bir erkekle evlenmeleri durumunda çocuklarının İran vatandaşı olmasını engelleyen yasa nedeniyle Mirzakhani'nin kızı İran pasaportu alamıyordu.