Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'nin akıbetiyle ilgili spekülasyonlar devam ediyor.

Rusya ve İran'ın, Bağdadi'nin büyük ihtimalle öldürüldüğü yönündeki açıklamalarının ardından, IKBY'nin istihbarat servislerinden biri olan Zanyari'nin direktörü Lahur Talabani, Bağdadi'nin 'yüzde 99' ihtimalle halen hayatta olduğunu söyledi.

Rueters'a verdiği röportajda önemli açıklamalar yapan Talabani, "Bağdadi kesinlikle yaşıyor. O ölmedi. Hayatta olduğuna dair bilgi aldık ve yüzde 99 hayatta olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağdadi'nin güvenlik servislerinden saklandığını belirten Talabani, "Onun Irak'ta el Kaide günlerine dönüşünü unutmayın. Güvenlik servislerinden saklanıyordu. Ne yaptığını biliyor." şeklinde konuştu.

Talabani ayrıca Bağdadi'nin Rakka'nın güneyinde saklandığı yönünde istihbarat aldıklarını söyledi.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Mayıs ayı sonunda DEAŞ liderlerine yönelik düzenlenen bir hava saldırısında Bağdadi'nin de öldürülmüş olabileceğini açıklamış, İran ise Bağdadi'nin kesinlikle öldüğünü duyurmuştu.

Irak medyasında yer alan haberlerde DEAŞ'lı teröristlerin Telafer'de Bağdadi'nin ölümünü ilan ettiği iddiası yer almıştı.

Pentagon ise Bağdadi'nin ölümünü doğrulayamadıklarını açıklamıştı.