ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu Times'a konuştu
DÜNYA

Kılıçdaroğlu: Daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda Adalet Yürüyüşü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:57:12 Güncelleme: 13:32:46 HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İngiliz The Times gazetesine yaptığı röportajda bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini belirtti. 

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında olduğunu belirtirken yaşananları "halkın demokrasi mücadelesi" olarak tanımladığını söyledi.  

"TERÖRİST TANIMINI KABUL ETMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu ve partisi hakkında "Artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldi" açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu, "Terörist tanımını kabul etmiyorum, hatta buna gülüyorum" şeklinde cevap verdi. 

Özgür bir ruhu olduğunu ve bununla baş edemediklerini belirten CHP lideri, "eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir." dedi.  

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 95
  • Misafir 2 dakika önce
    basarisizsin birak su koltugu yapistin kaldin genclerin onunu ac.
  • Misafir 2 dakika önce
    Sen protestonu yap, HDP' den başka artık kimse gelmez. Bir yanda Cumhurbaşkanı düşmanları açıklarsam uluslararası kriz çıkar diyor, diğer yanda sen ona destek olacağına sokakları karıştıracağım diyorsun. Türk Milleti sana geçit vermeyecek ! Yeter !!!
  • Misafir 2 dakika önce
    15 Temmuz yobaz kalkışmasının CHP ile ne ilgisi var amcaoğlu?
Tüm yorumları göster(95)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER