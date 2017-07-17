CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İngiliz The Times gazetesine yaptığı röportajda bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini belirtti.
Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında olduğunu belirtirken yaşananları "halkın demokrasi mücadelesi" olarak tanımladığını söyledi.
"TERÖRİST TANIMINI KABUL ETMİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu ve partisi hakkında "Artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldi" açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu, "Terörist tanımını kabul etmiyorum, hatta buna gülüyorum" şeklinde cevap verdi.
Özgür bir ruhu olduğunu ve bununla baş edemediklerini belirten CHP lideri, "eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir." dedi.
- Kılıçdaroğlu Times
- Kılıçdaroğlu
- kemal kılıçdaroğlu
- Erdoğan
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Misafir 2 dakika öncebasarisizsin birak su koltugu yapistin kaldin genclerin onunu ac.00
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Misafir 2 dakika önceSen protestonu yap, HDP' den başka artık kimse gelmez. Bir yanda Cumhurbaşkanı düşmanları açıklarsam uluslararası kriz çıkar diyor, diğer yanda sen ona destek olacağına sokakları karıştıracağım diyorsun. Türk Milleti sana geçit vermeyecek ! Yeter !!!00
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Misafir 2 dakika önce15 Temmuz yobaz kalkışmasının CHP ile ne ilgisi var amcaoğlu?00