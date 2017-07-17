CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İngiliz The Times gazetesine yaptığı röportajda bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında olduğunu belirtirken yaşananları "halkın demokrasi mücadelesi" olarak tanımladığını söyledi.

"TERÖRİST TANIMINI KABUL ETMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu ve partisi hakkında "Artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldi" açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu, "Terörist tanımını kabul etmiyorum, hatta buna gülüyorum" şeklinde cevap verdi.

Özgür bir ruhu olduğunu ve bununla baş edemediklerini belirten CHP lideri, "eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir." dedi.

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